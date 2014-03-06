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Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

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08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ  и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.


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Снижение прогноза по увеличению ВВП РФ

Снижение прогноза по увеличению ВВП РФ

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Информационный канал РИА Новости опубликовал сведения, что в нынешнем году российский ВВП повысится на 0,6%. Такое заявление сделано главой ведомства экономического развития Алексеем Улюкаевым. Из слов чиновника, такое возможно, если отток инвестиций из страны составит сто


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«Дождь» готов стать платным каналом на YouTube

«Дождь» готов стать платным каналом на YouTube

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Руководство телеканала «Дождь» решило пересмотреть бизнес-модель канала. Причиной этого является кампания, которую развернули против него операторы платного телевидения. Во время этой кампании они начали отключать канал.


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Экономические новости Украины и мира.
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