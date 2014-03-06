08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.
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Информационный канал РИА Новости опубликовал сведения, что в нынешнем году российский ВВП повысится на 0,6%. Такое заявление сделано главой ведомства экономического развития Алексеем Улюкаевым. Из слов чиновника, такое возможно, если отток инвестиций из страны составит сто Читать далее
Руководство телеканала «Дождь» решило пересмотреть бизнес-модель канала. Причиной этого является кампания, которую развернули против него операторы платного телевидения. Во время этой кампании они начали отключать канал. Читать далее