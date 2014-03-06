Информационный канал РИА Новости опубликовал сведения, что в нынешнем году российский ВВП повысится на 0,6%. Такое заявление сделано главой ведомства экономического развития Алексеем Улюкаевым. Из слов чиновника, такое возможно, если отток инвестиций из страны составит сто