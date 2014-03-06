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Все из: Кабмин

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков

Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков

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Владимир Гройсман Из открытых источников Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.  Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24%


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Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

Кабмин утвердил новый стандарт начального образования

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua.  Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для


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Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Василий Рябчук

Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Василий Рябчук

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Василий Рябчук Василий Рябчук Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стал бывший шеф-редактор телеканала «Эспрессо» Василий Рябчук. О назначении он сообщил на своей странице в Facebook. «На новой работе в Кабинете министров Украины – пресс-секретарь премьер-министра


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Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство в отставку, — Вилкул

Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство в отставку, — Вилкул

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Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина», 17.02.2018 Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство Украины в отставку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. Политик отметил, что


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Правительство утвердило гособоронзаказ на 2018-2020

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Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы Depo.Власть Сегодня 14:28 ФОТО: depo.ua Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал. «Планировать государственный оборонный заказ на три года мы


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Кабмин повысит ставку единого взноса для отдельных предприятий

Кабмин повысит ставку единого взноса для отдельных предприятий

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Ставку ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку повысят Правительство намерено инициировать увеличение ставки единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими


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Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

Кабмин Украины отменил около 100 регуляторных актов

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Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью


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