Владимир Гройсман Из открытых источников Кабинет министров Украины утвердил стратегию реформирования государственных банков. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Предусматривается, что доля государственного сектора на банковском рынке сократится до 24% Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт начального образования. Решение было принято на заседании правительства в среду, 21 февраля, передает 112.ua. Нововведения будут применяться с 1 сентября 2018 года для Читать далее
Василий Рябчук Василий Рябчук Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стал бывший шеф-редактор телеканала «Эспрессо» Василий Рябчук. О назначении он сообщил на своей странице в Facebook. «На новой работе в Кабинете министров Украины – пресс-секретарь премьер-министра Читать далее
Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина», 17.02.2018 Нормальный парламент давно отправил бы нынешнее правительство Украины в отставку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул. Политик отметил, что Читать далее
Кабинет министров Украины на заседании 14 февраля одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы Depo.Власть Сегодня 14:28 ФОТО: depo.ua Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на правительственный портал. «Планировать государственный оборонный заказ на три года мы Читать далее
Ставку ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими местами по первому списку повысят Правительство намерено инициировать увеличение ставки единого социального взноса (ЕСВ) для предприятий с вредными условиями труда и предприятий с рабочими Читать далее
Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Читать далее