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Все из: Израиль

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

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08.03.2018 14:13 В мире Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ  и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.


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Мнение: действия Израиля подтверждают факт – украинцев никто нигде не ждет

Мнение: действия Израиля подтверждают факт – украинцев никто нигде не ждет

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13:1927.02.2018 (обновлено: 13:20 27.02.2018) 3654301 Украинцев начали массово депортировать из Израиля, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию с украинскими трудовыми мигрантами за рубежом. Власти Израиля начали массово высылать украинских граждан по ускоренной


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Израиль вооружит Украину, если Россия вооружит Иран

Израиль вооружит Украину, если Россия вооружит Иран

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Израиль изучает возможность поставлять Украине и Грузии вооружение в ответ на решение России поставить Ирану ЗРК С-300, пишет израильское издание NRG со ссылкой на анонимные военные источники. В частности, Израиль может дать ход нескольким сделкам, которые были заморожены


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Клиника в Израиле: Герцлия Медикал Центр

Клиника в Израиле: Герцлия Медикал Центр

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К северу от Тель Авива на побережье Средиземного моря находится один из самых живописных городов в Израиле. Здесь в элитной части города на набережной находится «Герцлия медикал центр» — престижная частная клиника, известная не только гражданам


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Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

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Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему


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В Израиле объявлено о призыве в армию еще 16 тыс. резервистов

В Израиле объявлено о призыве в армию еще 16 тыс. резервистов

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Военное командование армии обороны Израиля объявило о мобилизации еще 16 тыс. резервистов, сообщает в четверг агентство АП. Этот шаг позволит израильским военным значительно расширить военную операцию в секторе Газа, продолжающуюся 23 дня, говорится в сообщении. С


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Лига арабских государств призвала Израиль и Палестину к прекращению огня

Лига арабских государств призвала Израиль и Палестину к прекращению огня

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Главы дипломатий Лиги арабских государств (ЛАГ) призвали стороны палестино-израильского конфликта принять выдвинутую Египтом инициативу о безусловном прекращении огня, передает 15 июля Agence France-Presse. По сведениям агентства, ЛАГ также поддержала просьбу палестинского лидера Махмуда Аббаса об обеспечении международной


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Экономические новости Украины и мира.
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