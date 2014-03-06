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Все из: Италия

Украинцы массово бегут в Польшу

Украинцы массово бегут в Польшу

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Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый


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Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

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Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2


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Преимущества недвижимости Италии

Преимущества недвижимости Италии

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Наш сайт maindoor.ru предлагает вам недвижимость во всем мире. Представьте себе солнечную Италию, с ее горнолыжными курортами, с ее замечательными пляжами, а чего стоит их местная кухня? Эти восхитительные макароны и их знамения пицца. Вы можете


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Венеция готовится к референдуму об отделении от Италии

Венеция готовится к референдуму об отделении от Италии

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Итальянский регион Венето, столицей которого является Венеция, готовится к проведению референдума о выходе из состава Италии, который пройдет с 16 по 21 марта, сообщает Telegraph. Активисты, призывающие к независимости региона с его столицей, призывают рассматривать в качестве примеров


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Страны Большой Семерки готовы финансово поддержать Украину

Страны Большой Семерки готовы финансово поддержать Украину

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Страны Большой семерки в совместном заявлении выразили готовность оказать Украине финансовую помощь. Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония заявили о том, что их объединяет готовность оказать Украине сильную финансовую поддержку. Об этом  говорится в совместном  заявлении стран


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Новости Италии: о налоге на Google

Новости Италии: о налоге на Google

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В издании Bloomberg 23 декабря 2013 года появилась информация о том, что правительство Италии утвердило новый закон в отношении интернет-рекламы. Среди политиков этот проект назвали «Google tax». В соответствии с положениями данного закона, все предприниматели Италии


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На итальянском пляже мужчина убил и поджег украинку, отказавшую ему в сексе

На итальянском пляже мужчина убил и поджег украинку, отказавшую ему в сексе

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Итальянская полиция раскрыла зверское изнасилование и убийство гражданки Украины, совершенное прямо на городском пляже. Это преступление вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах. 41-летняя жительница Кременчуга Татьяна Куропятник была убита в итальянском городе Бранкалеоне в Калабрии еще


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Экономические новости Украины и мира.
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