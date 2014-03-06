Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый Читать далее
Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
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Итальянский регион Венето, столицей которого является Венеция, готовится к проведению референдума о выходе из состава Италии, который пройдет с 16 по 21 марта, сообщает Telegraph. Активисты, призывающие к независимости региона с его столицей, призывают рассматривать в качестве примеров Читать далее
Страны Большой семерки в совместном заявлении выразили готовность оказать Украине финансовую помощь. Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония заявили о том, что их объединяет готовность оказать Украине сильную финансовую поддержку. Об этом говорится в совместном заявлении стран Читать далее
В издании Bloomberg 23 декабря 2013 года появилась информация о том, что правительство Италии утвердило новый закон в отношении интернет-рекламы. Среди политиков этот проект назвали «Google tax». В соответствии с положениями данного закона, все предприниматели Италии Читать далее
Итальянская полиция раскрыла зверское изнасилование и убийство гражданки Украины, совершенное прямо на городском пляже. Это преступление вызвало большой общественный резонанс на Апеннинах. 41-летняя жительница Кременчуга Татьяна Куропятник была убита в итальянском городе Бранкалеоне в Калабрии еще Читать далее