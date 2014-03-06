Половина пользователей готова ради интернета отказаться на год от алкоголя, треть – от сладостей, а каждый десятый – от секса. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Согласно полученным результатам, 92% Читать далее
Согласно данным нового отчета компании McAfee, в 2017 году Россия стала лидером мировой киберпреступности. А убытки мировой экономики от кибератак составили $600 млрд. Это 0,8% от мирового валового продукта. Для сравнения: в 2014 году мировой экономике Читать далее
22 февраля 2018, 23:03 99 просмотров Электронные продажи компании Walmart в течение последнего квартала выросли всего на 23%. Этот показатель на 50% ниже результатов компании за аналогичный период в прошлом году, сообщает CNBC. После обнародования этих данных, акции Читать далее
19 февраля 2018, 12:14 116 просмотров В рамках развития направления Direct to Consumer компания Unilever открывает Axe Shop — первый в мире интернет-магазин мужского бренда по уходу за телом. В 2017 году доля продаж FMCG-брендов через e-commerce в России составила всего 2%, в то время как Читать далее
16 февраля 2018, 10:33 113 просмотра В России ожидается рост рынка электронной коммерции, который, в перспективе нескольких лет, может составить 5–7 трлн рублей в год, сообщает RNS со ссылкой на слова главы «Почты России» Николая Подгулова. «В перспективе нескольких лет объем рынка может составить Читать далее
Фото: Getty Images МВФ назвал размер теневого сектора в структуре экономики Украины С 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель непрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Уже в Читать далее