Многие русские представители среднего класса всё больше интересуются приобретением недвижимости за рубежом. Как ни странно, иногда покупка квартиры где-нибудь в Италии, Греции или Испании оказывается гораздо дешевле и выгоднее, чем аналогичные апартаменты в крупном отечественном городе.