Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
По словам депутата Галисии Антона Санчеса, прошедший в автономии опрос наряду с голосованием в Шотландии имеет большой политический вес для народов Испании и мира, сообщает агентство «РИА Новости». Накануне в Каталонии прошло голосование о независимости региона Читать далее
Многие русские представители среднего класса всё больше интересуются приобретением недвижимости за рубежом. Как ни странно, иногда покупка квартиры где-нибудь в Италии, Греции или Испании оказывается гораздо дешевле и выгоднее, чем аналогичные апартаменты в крупном отечественном городе. Читать далее
Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей опубликовал на веб-сайте правительства декларации о доходах за последние 10 лет и сведения о принадлежащем ему имуществе. О данном сообщается в особом заявлении министерства по делам правительства, сообщает ИТАР-ТАСС. «Мариано Рахой Читать далее