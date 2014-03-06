Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую Читать далее
Израиль изучает возможность поставлять Украине и Грузии вооружение в ответ на решение России поставить Ирану ЗРК С-300, пишет израильское издание NRG со ссылкой на анонимные военные источники. В частности, Израиль может дать ход нескольким сделкам, которые были заморожены Читать далее
Иран более не использует доллар США для проведения транзакций с зарубежными странами, сообщил в субботу иранскому агентству «Тасним» зампред Центрального банка Ирана Голямали Камьяб. «В торговом обмене с зарубежными странами Иран использует другие валюты, в том Читать далее
Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему Читать далее
Иран расторгнул с Поднебесной нефтяное соглашение на сумму в 2,5 млрд. долларов в связи с задержкой выполнения взятых обязательств. Эти данные 30-го апреля нынешнего года сообщило иранское информагентство под названием «IRNA». Читать далее
В течение этого календарного года власти Ирана планируют осуществить существенное увеличение импорта бензина. В этой стране календарный год начался 21-го марта. О таких намерениях власти сообщили представители агентства Reuters, которые, в свою очередь, сослались на высокопоставленного Читать далее
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на тегеранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, в течение ближайшего года исламская республика планирует значительно увеличить объем бензинового импорта. Собственные нефтеперерабатывающие предприятия удовлетворяют внутренний спрос на автомобильное топливо всего лишь на Читать далее