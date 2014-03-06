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Все из: Иран

Существующий мировой порядок обречен на гибель

Существующий мировой порядок обречен на гибель

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Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую


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Израиль вооружит Украину, если Россия вооружит Иран

Израиль вооружит Украину, если Россия вооружит Иран

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Израиль изучает возможность поставлять Украине и Грузии вооружение в ответ на решение России поставить Ирану ЗРК С-300, пишет израильское издание NRG со ссылкой на анонимные военные источники. В частности, Израиль может дать ход нескольким сделкам, которые были заморожены


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Иран отказался от использования доллара США во внешней торговле

Иран отказался от использования доллара США во внешней торговле

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Иран более не использует доллар США для проведения транзакций с зарубежными странами, сообщил в субботу иранскому агентству «Тасним» зампред Центрального банка Ирана Голямали Камьяб. «В торговом обмене с зарубежными странами Иран использует другие валюты, в том


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Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

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Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему


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Иран разорвал газовый контакт с Китаем

Иран разорвал газовый контакт с Китаем

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Иран расторгнул с Поднебесной нефтяное соглашение на сумму в 2,5 млрд. долларов в связи с задержкой выполнения взятых обязательств. Эти данные 30-го апреля нынешнего года сообщило иранское информагентство под названием «IRNA».


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Иран готовится увеличить импорт бензина

Иран готовится увеличить импорт бензина

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В течение этого календарного года власти Ирана планируют осуществить существенное увеличение импорта бензина. В этой стране календарный год начался 21-го марта. О таких намерениях власти сообщили представители агентства Reuters, которые, в свою очередь, сослались на высокопоставленного


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Иран увеличивает импорт бензина

Иран увеличивает импорт бензина

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на тегеранского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, в течение ближайшего года исламская республика планирует значительно увеличить объем бензинового импорта. Собственные нефтеперерабатывающие предприятия удовлетворяют внутренний спрос на автомобильное топливо всего лишь на


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Экономические новости Украины и мира.
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