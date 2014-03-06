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Все из: инвестиции

Инвестиции в украинские IТ-компании в 2017г выросли в 3 раза – Aventures Capital

Инвестиции в украинские IТ-компании в 2017г выросли в 3 раза – Aventures Capital

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Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Такие данные содержатся в отчете венчурного фонда AVentures Capital по итогам исследования


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Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

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Согласно пресс-релизам, T-Mall, платформа электронной коммерции от Alibaba, внедряет блокчейн технологию для межграничных поставок. Внедрение стало возможным с помощью партнерства с Cainiao, логистической компанией. Xinhua, информационное агентство в Китае, сообщило в среду об этом сотрудничестве. Оно


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Прогноз удручающей стабильности

Прогноз удручающей стабильности

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Международное рейтинговое агентство S&P поубавило оптимизм российских чиновников О притоке инвестиций речь шла и во время вчерашнего визита премьера Дмитрия Медведева в Чеченскую Республику. Фото РИА Новости Темпы роста российской


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом


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Сорос готов вложить $1 млрд в Украину, если западные страны окажут ей помощь

Сорос готов вложить $1 млрд в Украину, если западные страны окажут ей помощь

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Миллиардер Джордж Сорос готов вложить $1 млрд в экономику Украины при условии, что Запад окажет поддержку прямым инвестициям в страну, рассказал он в интервью австрийской газете Der Standard. «Запад может помочь Украине путем повышения привлекательности страны


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Турецкие инвестиции в экономику Украины

Турецкие инвестиции в экономику Украины

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Размер турецких инвестиций в Украину может достичь нескольких миллиардов долларов, однако условием таких инвестиций должно стать упрощение законодательных процедур, искоренение коррупции в Украине, а также создание особых технопарков, в которых бы создавались привлекательные для инвесторов условия.


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