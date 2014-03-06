«Какой-то процент e-commerce есть в каждой из отраслей» Владимир: Павел добрый день. Давай поговорим о e-commerce, про его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл — то есть, оффлайн-магазины — насколько они сейчас