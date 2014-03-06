«Какой-то процент e-commerce есть в каждой из отраслей» Владимир: Павел добрый день. Давай поговорим о e-commerce, про его развитие, что с ним происходит, насколько он вытесняет классический ритейл — то есть, оффлайн-магазины — насколько они сейчас Читать далее
Подробности 20.02.2018 12:59 Интернет-магазин «База обуви» предлагает своим покупателям огромный выбор обуви как мужской, так и женской, представлена также линейка обуви для детей. Здесь можно найти товары как отечественного, так и импортного производства.
В интернет-магазине Читать далее
Полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которую организовал житель Суворовского района Одессы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции. «Установлено, что 27-летний одессит по своему месту жительства изготовлял амфетамин и через созданный интернет-сайт распространял его в других областях Читать далее
Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать. Ещё Читать далее
AliExpress с 5 февраля запустит в России дискаунтер «Лоукостер» с товарами до 600 рублей. Как сообщил РБК представитель ритейлера, новый формат разработали специально для России. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости «Лоукостер» ориентирован на молодых малобюджетных покупателей. Сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress, чья Читать далее
Об этом рассказали результаты исследования. В 2014-м, как и годом ранее, украинцы чаще всего покупали через интернет бытовую и компьютерную технику и электронику. Такие результаты показало исследование, проведенное компанией GfK Ukraine. На втором месте осталась покупка Читать далее
Бизнес фиксированного интернет-доступа и телефонии для массового сегмента не является профильным для копании «МТС Украина». Один из крупнейших украинских мобильных операторов «МТС Украина» подписал договор о продаже части фиксированного бизнеса компании «Фарлеп-Инвест» (телекоммуникационная группа Vega), сообщается Читать далее