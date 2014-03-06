Новосибирские полицейские пресекли деятельность мошенников, организовавших интернет-магазин и предлагавших своим клиентам контрафактные товары под видами известных брендов. Интернет-магазин организовали четверо жителей Новосибирска, ранее не попадавших в поле зрения оперативников. Как рассказали НДН.инфо в пресс-службе полиции, Читать далее
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о планах открыть в интернете собственный магазин сувенирной продукции. Подробности проекта сообщает пресс-служба киностудии. Отмечается, что проект пока находится на стадии проработки. Действующий интернет-магазин планируется открыть до конца 2018 года. В нем будут Читать далее
Обувь является неотъемлемой частью как женского, так и мужского гардероба. Хотя считается, что главными любительницами стильной и модной обуви являются женщины, мужской половине человечества также не чуждо произвести на окружающих впечатление своим совершенным образом. Поэтому большинство Читать далее
Интернет-магазин MARQUE предлагает уникальную одежду и аксессуары для женщин, которые ценят универсальность, стиль и комфорт. MARQUE гордится тем, что обеспечивает отличное обслуживание клиентов. Всегда есть дружеское лицо, чтобы поприветствовать вас и помочь вам найти все, что Читать далее
«Мираторг» — крупнейший производитель свинины и говядины в России Мираторг Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил интернет-магазин собственной продукции. Об этом компания сообщила на странице в Facebook. Представитель компании подтвердил начало онлайн-продаж. «Мираторг» — крупнейший производитель свинины и Читать далее
Вологжанина обманули в столичном интернет-магазине Городской портал «Вологда-поиск» Full coverage Источник Читать далее
Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах TagilCity.ru Городской портал Нижнего Тагила (пресс-релиз) Full coverage Источник Читать далее