В Узбекистане разработают и утвердят программу развития электронной коммерции на 2018−2021 годы. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан». Документом утверждена «дорожная карта» по кардинальному совершенствованию ИКТ на 2018−2019 годы. В рамках программы Читать далее
Примерно 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, осуществлявших деятельность на территории Луганской и Донецкой областей, прекратили свою работу из-за боевых действий. Остановка этих предприятий привела к тому, что несколько десятков тысяч человек, работавших на этих Читать далее
Как пояснил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, решение комитета касается только официальных, но не частных визитов Как сообщает INTERFAX.RU, международный комитет Совета Федерации решил не ехать в США на российско-американский деловой совет из-за Читать далее
Регулятор финансовых рынков в Бельгии (FSMA) выставил на своем сайте предупреждение о несоответствии деятельности нескольких брокеров бинарных опционов бельгийскому законодательству. Как сообщают власти, в дополнение к нарушениям бельгийских законов, брокеры бинарных опционов предлагают инвестиции в финансовые Читать далее
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со Читать далее
Украинское государство не согласно на новый вариант стоимости на российский газ, при котором цена 1 тыс. кубометров составлять будет 485 долларов минус скидка в 100 долларов. Про это сказал министр угольной промышленности и энергетики Ю. Продан. Читать далее
Владимир Путин заявил, что украинские власти приняли решение не выпускать свои войска по предложенному гуманитарному коридору, попытка выйти из окружения с боем может обернуться многочисленными жертвами. «Последняя информация такая: руководство и командование украинской армии приняло решение не выпускать Читать далее