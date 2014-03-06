Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Об этом заявил академик НАН Украины Богдан Данилишин, передает DT.UA. По его словам, в 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%, Читать далее
Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, Читать далее
Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах. Венесуэла Читать далее
В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте Depo.Деньги Сегодня 16:22 ФОТО: depo.ua При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы Читать далее
МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового Читать далее
Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, в 2016 году рецессия в экономике России сохранится, а инфляция преодолеет отметку в 8%. Такими данными в четверг с журналистами поделилась глава Центра макроэкономических исследований «Сбербанка России» Юлия Цепляева. «Макроэкономический прогноз для России Читать далее