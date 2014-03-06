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Все из: инфляция

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Экономика Украины должна расти темпами 4-6% в год, — Данилишин

Экономика Украины должна расти темпами 4-6% в год, — Данилишин

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Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Об этом заявил академик НАН Украины Богдан Данилишин, передает DT.UA. По его словам, в 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%,


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Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

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Сегодня, 03:23 Просмотров: … Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью» Фото: Pixabay Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике,


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Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

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Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах. Венесуэла


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Украина осталась в ТОП-10 "несчастных стран", – Bloomberg

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В рейтинге «несчастных стран», рассчитываемом по показателям инфляции и безработицы, Украина оказалась на 7 месте Depo.Деньги Сегодня 16:22 ФОТО: depo.ua При этом, согласно этому Индексу агентства Bloomberg, составленному на основе прогнозов экономистов относительно инфляции и безработицы


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МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем

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МВФ предупреждает: Следующий мировой кризис может быть намного ближе, чем мы думаем Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что следующий кризис может быть намного ближе, чем мы думаем. В то же время фонд улучшил прогноз роста мирового


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Сбербанк обновил прогноз по инфляции в России на 2016 год

Сбербанк обновил прогноз по инфляции в России на 2016 год

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Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, в 2016 году рецессия в экономике России сохранится, а инфляция преодолеет отметку в 8%. Такими данными в четверг с журналистами поделилась глава Центра макроэкономических исследований «Сбербанка России» Юлия Цепляева. «Макроэкономический прогноз для России


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Экономические новости Украины и мира.
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