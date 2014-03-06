С 1 января 2016 года, согласно подписанному соглашению с ЕС, в Украину будет запрещен ввоз автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть старше 5 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление генерального