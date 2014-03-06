Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает Читать далее
С 1 января 2016 года, согласно подписанному соглашению с ЕС, в Украину будет запрещен ввоз автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям стандарта Евро-5, то есть старше 5 лет. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление генерального Читать далее
В Нацбанке объяснили причины ограничения валютного спроса на безналичном рынке На данный момент Нацбанк не выпускает на межбанк около 12% заявок на покупку валюты (данные с начала апреля — ред.). При этом раньше доля непроходного спроса была больше. Сообщает Читать далее
Верховная Рада освободила от обложения НДС и импортного сбора операции по ввозу и первой поставке на таможенную территорию Украины лекарственных средств, которые закупаются через международные организации в рамках государственных программ. Соответствующий законопроект №2151 был проголосован за Читать далее
В январе Украина импортировала около 4,5 тыс автомобилей Показатель внешнеторгового оборота в части автотранспорта по итогам первого месяца текущего года составил $68,5 млн. Львиная доля этого показателя – 95% была образована импортом автотранспортных средств. Всего за Читать далее
За первые 11 дней января 2015 года в Украину было ввезено 138 тыс. т угля из России. Об этом заявил Владимир Демчишин, глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. При этом в целом Минэнерго рассчитывает получить Читать далее
Венгрии необходим газопровод в обход Украины для обеспечения энергобезопасности страны Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Правительство Венгрии работает над новым решением вопроса обеспечения энергобезопасности страны после заявления России об остановке проекта «Южный поток». В частности, Читать далее