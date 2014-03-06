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Все из: Харьков

Харьковский суд разрешил арестовать сбежавшего лидера Антимайдана

Харьковский суд разрешил арестовать сбежавшего лидера Антимайдана

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Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным


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В Харькове ночью вновь прозвучал взрыв

В Харькове ночью вновь прозвучал взрыв

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В ночь на вторник в Харькове прозвучал мощный взрыв. Около двух часов ночи жителей разных районов разбудили звуки взрыва в районе метро, на Новых домах и Павловом поле. Как сообщают очевидцы, взрыв был также слышен на


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Кернес призвал харьковчан прекратить воевать с памятниками

Кернес призвал харьковчан прекратить воевать с памятниками

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Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан не воевать с памятниками. Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на официальном сайте Харьковского городского совета.  «За последние два дня в Харькове разрушили три монумента Ленину, — говорится в обращении. — Думаю, что сейчас


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Геннадий Кернес получил огнестрельное ранение

Геннадий Кернес получил огнестрельное ранение

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Сегодня около 12:00 на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение. Харьковский городской голова получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас он находится в «неотложке» на операционном столе. Как передает пресс-служба горсовета, врачи борятся за его жизнь.


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«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков

«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков

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Представители организации «Правый сектор» заявили о своем намерении выехать в Донецк, Луганск и Харьков. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Социал-национальной ассамблеи (СНА), член политсовета «Правого сектора»Игорь Криворучко. «Я так же, как и


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МВД Украины: Центр Харькова зачищен, арестованы 70 человек

МВД Украины: Центр Харькова зачищен, арестованы 70 человек

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Подразделения милиции оцепили центр Харькова и заняли здание областной администрации. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Происходящее в городе чиновник назвал «антитеррористической операцией». По его словам, к 07:00 милиционеры взяли


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Ярема: Митингующие в Донецке согласились сложить оружие и освободить здание СБУ

Ярема: Митингующие в Донецке согласились сложить оружие и освободить здание СБУ

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В свою очередь Арсен Аваков отметил, что в восточных областях укреплены все подразделения МВД. Поздно вечером в понедельник были проведены переговоры между представителями пророссийского митинга с бизнесменом Ринатом Ахметовым, начальником местной милиции и первым вице-премьером Виталием


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