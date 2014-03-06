Харьковские правоохранители объявили в розыск сбежавшего лидера Антимайдана, участника захвата здания ОГА и телеканала «АТН» Сергея Юдаева, а суд дал разрешение на его арест Так, Киевский районный суд Харькова 6 ноября 2017 г. признал Юдаева виновным Читать далее
В ночь на вторник в Харькове прозвучал мощный взрыв. Около двух часов ночи жителей разных районов разбудили звуки взрыва в районе метро, на Новых домах и Павловом поле. Как сообщают очевидцы, взрыв был также слышен на Читать далее
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан не воевать с памятниками. Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на официальном сайте Харьковского городского совета. «За последние два дня в Харькове разрушили три монумента Ленину, — говорится в обращении. — Думаю, что сейчас Читать далее
Сегодня около 12:00 на мэра Харькова Геннадия Кернеса было совершено покушение. Харьковский городской голова получил огнестрельное ранение в спину. Сейчас он находится в «неотложке» на операционном столе. Как передает пресс-служба горсовета, врачи борятся за его жизнь. Читать далее
Представители организации «Правый сектор» заявили о своем намерении выехать в Донецк, Луганск и Харьков. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил председатель Социал-национальной ассамблеи (СНА), член политсовета «Правого сектора»Игорь Криворучко. «Я так же, как и Читать далее
Подразделения милиции оцепили центр Харькова и заняли здание областной администрации. Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Происходящее в городе чиновник назвал «антитеррористической операцией». По его словам, к 07:00 милиционеры взяли Читать далее
В свою очередь Арсен Аваков отметил, что в восточных областях укреплены все подразделения МВД. Поздно вечером в понедельник были проведены переговоры между представителями пророссийского митинга с бизнесменом Ринатом Ахметовым, начальником местной милиции и первым вице-премьером Виталием Читать далее