Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан не воевать с памятниками. Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на официальном сайте Харьковского городского совета. «За последние два дня в Харькове разрушили три монумента Ленину, — говорится в обращении. — Думаю, что сейчас