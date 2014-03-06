Согласно данным нового отчета компании McAfee, в 2017 году Россия стала лидером мировой киберпреступности. А убытки мировой экономики от кибератак составили $600 млрд. Это 0,8% от мирового валового продукта. Для сравнения: в 2014 году мировой экономике Читать далее
Есть версия, что злоумышленники могли вести кибератаку из Китая Накануне стало известно, что хакеры взломали базу данных министерства внутренней безопасности США. В результате могли быть похищены данные около 390 тысяч действующих и бывших сотрудников, передает агентство Читать далее
Государственный департамент США проводит частичные отключения несекретной электронной почты и других систем, подключенных к интернету с целью ликвидации вредоносных программ, присланных, по предварительной информации, российскими хакерами. Об этом сообщила в субботу местному телеканалу abcNews представитель госдепа Читать далее
Нидерландские власти согласовали экстрадицию гражданина России Владимира Дринкмана, обвиняемого в краже не менее 160 миллионов номеров банковских карт. Следствие считает, что Владимир Дринкман, вместе со своими сообщниками – россиянами Романом Котовым, Александром Калининым, Дмитрием Смильянцем и Читать далее
Российские киберпреступники сумели украсть электронную информацию об аккаунтах более чем миллирда пользователей Интернета. Об этом во вторник со ссылкой на базирующуюся в городе Миллуоки фирму Hold Security сообщила газета The New York Times. По данным этой фирмы, Читать далее
В Украине задержан 38-летний киевлянин, похитивший в 2008 году 9 миллионов долларов со счетов клиентов в украинских и иностранных банках. Установлено, что он причастен к вмешательству в работу компьютерных систем одного из иностранных банков. В Интернете украинский Читать далее
Низкая финансовая грамотность клиентов, пренебрежение элементарными правила безопасности и использование нелицензионного программного обеспечения являются основными причинами краж средств со счетов юрлиц через системы дистанционного банковского обслуживания. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола, посвященного проблеме Читать далее