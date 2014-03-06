В Украине задержан 38-летний киевлянин, похитивший в 2008 году 9 миллионов долларов со счетов клиентов в украинских и иностранных банках. Установлено, что он причастен к вмешательству в работу компьютерных систем одного из иностранных банков. В Интернете украинский