Все критически важные объекты газотранспортной системы Украины взяты под усиленную охрану. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина. Согласно словам Витренко, для охраны украинской ГТС пришлось обратиться к Читать далее
Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник НАК «Нафтогаз» готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.
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Если страны-члены Европейского Союза будут поставлять газ в Украину в реверсном режиме, РФ прекратит поставки газа в Европу. Как сообщает «Немецкая волна», об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в разговоре с немецким изданием «Handelsblatt» Читать далее
Оператор словацкой газотранспортной системы (ГТС) Eustream с 12 сентября начал сокращать транзит газа через страну, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылающееся на данные компании. Если месяц назад через компрессорную станцию Вельке Капушаны проходило свыше 70 миллионов кубометров в сутки, то Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О реформировании системы управления Единой ГТС», который предполагает создание единого оператора газотранспортной системы, сообщается на сайте Верховной Рады. Документ устанавливает порядок, при котором учредителем оператора может быть только государство, в Читать далее
Топливная компания отказалась принять участие в создании оператора газотранспортной системы Украины. Концерн Shell, партнер “Газпрома” в проекте “Сахалин – 2” и “Газпром нефть” в совместном предприятии по разработке трудноизвлекаемой нефти SalymPetroleum, не будет подавать заявку на участие в создании оператора Читать далее
Украина планирует до конца текущего года подготовиться к проведению конкурса по привлечению европейских и американских партнеров к управлению ГТС и ПХГ, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан в Киеве во вторник. «Мы Читать далее