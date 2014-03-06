Если страны-члены Европейского Союза будут поставлять газ в Украину в реверсном режиме, РФ прекратит поставки газа в Европу. Как сообщает «Немецкая волна», об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в разговоре с немецким изданием «Handelsblatt»