Министр обороны Эстонии Юри Луйк Министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда». «Я действительно верю, что Украина будет членом Читать далее
Министр иностранных дел Грузии, заместитель премьер-министра Михеил Джанелидзе заявил, что в данный момент либерализация визового режима Грузии с ЕС находится вне опасности. Министр призвал граждан Грузии в любом случае соблюдать осторожность, используя эту возможность, сообщает Alig.ge. Читать далее
Претензий к бывшему президенту в Грузии накопилось много Украина отказалась выдавать грузинским властям экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции страны Зураба Адеишвили, сообщает Новости-Грузия. «Несмотря на существующее между странами в сфере экстрадиции вышеуказанное обязательство, украинская сторона не Читать далее
В Минюсте начались реформы по грузинскому образцу. Кроме государственных исполнителей, в Украине будет частная исполнительная служба. Министерство юстиции ликвидировало Государственную регистрационную службу и Государственную исполнительную службу, сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова. «На сегодняшний день Читать далее
Грузинская прокуратура возбудила уголовное дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, дело возбуждено за превышение полномочий, подавление антиправительственных протестов в Тбилиси в ноябре 2007 года, а также «захват телеканала «Имеди». Об этом пишет Читать далее
Бывший президент Грузии Эдуард Шеварнадзе скончался на 87-м году жизни, сообщают в понедельник российские СМИ. На сайте «Эхо Москвы» также сообщается со ссылкой на источник в семье политика о кончине Шеварнадзе. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе Читать далее
Ранение полицейского в Зугдиди связано с его личным конфликтом с другом. Как сообщает руководитель Службы по связям с общественностью МВД Грузии Нино Гиоргобиани, следственные мероприятия проводятся и в отношении раненного патрульного инспектора, так как существует версия, Читать далее