Ранение полицейского в Зугдиди связано с его личным конфликтом с другом. Как сообщает руководитель Службы по связям с общественностью МВД Грузии Нино Гиоргобиани, следственные мероприятия проводятся и в отношении раненного патрульного инспектора, так как существует версия,