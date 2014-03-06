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Все из: Гройсман

Гройсман заболел после поездки в Латвию

Гройсман заболел после поездки в Латвию

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Из открытых источников Премьер-министр Владимир Гройсман заболел. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь премьера Василий Рябчук. «Только что говорил с премьером: он уже третий день температурит после поездки в Латвию. Но говорит, что


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Если Гройсман хочет за себя агитировать на выборах, то корректно это делать не с поста премьера, — Вилкул

Если Гройсман хочет за себя агитировать на выборах, то корректно это делать не с поста премьера, — Вилкул

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Народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в эфире «112 Украина». 01.03.2018 Если глава Кабмина Владимир Гройсман намерен участвовать в парламентских выборах, а также желает агитировать за себя, то корректно это делать не с поста премьер-министра.


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Украина еще не реализовала план по росту экономики – Гройсман

Украина еще не реализовала план по росту экономики – Гройсман

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Сегодня, 16:12 Просмотров: … Премьер-министр уверен, что Украина должна стать надежным партнером для других государств Владимир Гройсман. Фото: Facebook Экономический рост Украины по своим темпам пока не отвечает возможностям и интересам страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир


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Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Василий Рябчук

Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Василий Рябчук

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Василий Рябчук Василий Рябчук Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стал бывший шеф-редактор телеканала «Эспрессо» Василий Рябчук. О назначении он сообщил на своей странице в Facebook. «На новой работе в Кабинете министров Украины – пресс-секретарь премьер-министра


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Гройсман пообещал стабильные цены в 2018 году

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В 2018 году цены будут более стабильнее, чем в 2017-м, но контроля цен не должно быть Об этом сказал премьер Украины Владимир Гройсман заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает «ДС». «Мы провели ряд изменений, которые позволили


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Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока


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Экономика Украины растет недостаточно быстро — Гройсман

Экономика Украины растет недостаточно быстро — Гройсман

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Сегодня, 12:03 Просмотров: … Премьер ожидает более 2% роста ВВП по итогам 2017 года, но отмечает, что темпы роста экономики должны быть выше Фото: Pixabay В Кабмине ожидают, что экономический рост по итогам 2017 года составит


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Экономические новости Украины и мира.
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