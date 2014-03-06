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Все из: гривна

Курс валют на 12 марта: НБУ резко укрепил гривну

Курс валют на 12 марта: НБУ резко укрепил гривну

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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный


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Курс на 25: сколько будет стоить доллар в Украине весной

Курс на 25: сколько будет стоить доллар в Украине весной

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Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также


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Курс валют на 6 марта: НБУ еще укрепил гривну

Курс валют на 6 марта: НБУ еще укрепил гривну

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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины


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Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

Курс валют на 3 марта: гривну еще укрепили

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро упал сразу на 21 копейку. Национальный банк Украины на


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Курсы валют на пятницу 2 марта

Курсы валют на пятницу 2 марта

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С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал. На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:1 доллар США – 26,66 грн;1


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Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек. Национальный банк Украины на


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Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек. Национальный банк Украины на


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