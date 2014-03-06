На восточном участке государственной украино-российской границы Федеральная служба безопасности РФ проводит инженерное обустройство Об этом сказал начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Бидыло, передает «ДС» со ссылкой на Depo.Харків. «В течение прошлого 2017 отмечается усиление охраны Читать далее
Украинские военные вели бой до последнего патрона Подразделение 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины вышло на территорию России в ходе продвижения к группе поддержки. Об этом сообщил пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский. «Украинских военных 4 часа Читать далее
Государственная погранслужба Украины (ГПС) заявила, что российские вертолеты нарушили границу республики. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства. Пограничники утверждают, что 3 июля в 08:20 по местному времени российские вертолеты, осуществляя «демонстративные полеты вдоль границы», нарушили ее в районе Читать далее
По заявлению Сергея Лаврова, в самое ближайшее время Москва готова внести в Постоянный совет ОБСЕ проект решения, согласно которому начнутся прямые предметные консультации между пограничниками РФ и Украины, с тем чтобы согласовать параметры присутствия пограничных наблюдателей Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко попросил ЕС и США оказать помощь в усилении контроля над государственной границей страны. Как сообщила во вторник вечером пресс-служба президента Украины, Порошенко заявил об этом в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Читать далее
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий заявил о переброске в приграничные районы 16 тысяч российских военнослужащих и их готовности перейти к активным действиям. Источник, близкий к Минобороны РФ, в свою очередь сообщил Читать далее
Государственная граница с Россией со стороны Донбасса будет перекрыта до завтра Вооруженными силами Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко. «По вопросу государственной границы: Читать далее