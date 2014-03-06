Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Парубий заявил о переброске в приграничные районы 16 тысяч российских военнослужащих и их готовности перейти к активным действиям. Источник, близкий к Минобороны РФ, в свою очередь сообщил