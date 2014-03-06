Сергей Курченко Из открытых источников Суд применил спецконфискацию предприятия бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. «Применена спецконфискация к предприятию, задействованному в «преступной схеме С. Курченко», Читать далее
Долг Укртелекома, который контролирует бизнесмен Ринат Ахметов, перед Сбербанком России составляет около 1,4 млрд грн или $54 млн. При этом, по данным следствия Генеральной прокуратуры, Укртелеком заложил все ликвидное имущество Сбербанку России по кредитному договору на Читать далее
Допрос главы СБУ в Генпрокуратуре состоится сегодня Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил 14 июня, что намерен исправно являться на допросы в Генеральную прокуратуру и не боится потерять работу. Об этом он сказал в прямом Читать далее
Глава ГПУ считает, что сразу надо было обозначить существование преступной организации во глав с Януковичем Изначально расследование преступлений во время Революции достоинства на Майдане должно было идти иным путем. Об этом в интервью LB.ua сообщил генеральный прокурор Читать далее
В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины говорится, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве Валерию Коряку и его заместителю в организации штурма Майдана в ночь с Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных народных депутатов. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу «1+1». «Мне известны факты, которые на сегодня находятся под следствием ГПУ и я жду, что в ближайшее время Читать далее
Генеральный прокурор Виталий Ярема обратился с письмом к Президенту и Премьер-министру с просьбой «взвешено подойти» к запланированному законом о госбюджете сокращения 5 тысяч работников прокуратуры, поскольку это может негативно повлиять на качество работы ГПУ. Об этом Читать далее