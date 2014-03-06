По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты, сообщает Государственная статистическая служба. Кроме того, Госстат утверждает, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается. «В декабре 2017 года начисление в пределах Читать далее
Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 составил 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Это меньше, чем 2,1% роста в третьем квартале-2017 к аналогичному показателю предыдущего года. Об этом свидетельствует Читать далее
Киев, 14 февраля — АиФ-Украина. В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал. Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же Читать далее
В Украине задолженность по выплате зарплаты превысила 2 млрд грн. Почти половина долга образована в Донецкой (27,7%) и Луганской (17,1%) областях. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным Госстата, с начала года задолженность по выплате Читать далее
Валовый внутренний продукт Украины (ВВП) за IІ квартал 2014 г. по сравнению с ІI кварталом 2013 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 95,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). Вместе с тем по сравнению с I кварталом 2014 Читать далее
В Украине за январь-апрель 2013 г. грузоперевозки составили 117,3 млрд т км или 89,3% от объема января-апреля 2012 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). Грузооборот железнодорожного транспорта уменьшился на 8%. На Юго-Западной железной дороге грузооборот увеличился Читать далее