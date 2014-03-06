Валовый внутренний продукт Украины (ВВП) за IІ квартал 2014 г. по сравнению с ІI кварталом 2013 г. (в постоянных ценах 2007 г.) составил 95,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат). Вместе с тем по сравнению с I кварталом 2014