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Все из: госдолг

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

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Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны


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Яресько будет подписывать договоры по госдолгу

Яресько будет подписывать договоры по госдолгу

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Украинское правительство уполномочило главу Минфина Наталью Яресько заключать соглашения и подписывать ряд документов, которые касаются проведения операций с госдолгом. Сообщение об этом публикует издание «Сегодня». Соответствующая норма была закреплена в документе, принятом накануне Кабинетом министров.


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Эксперт: Реструктуризация – это более мягкое определение дефолта

Эксперт: Реструктуризация – это более мягкое определение дефолта

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Все держатели украинских долгов понесут серьезные потери. Украина начинает процесс реструктуризации долга, и на самом деле реструктуризация – это более мягкое слово, обозначающее дефолт, — считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. — Все держатели


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Яресько начинает переговоры о реструктуризации госдолга

Яресько начинает переговоры о реструктуризации госдолга

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Министерство финансов начинает консультации о реструктуризации государственного долга. Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько. «В повестке дня в министерстве стоит уменьшение давления на государственные финансы со стороны государственного долга», — заявила она. «Мы уже завтра


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Госдолг Украины достиг 233 млрд

Госдолг Украины достиг 233 млрд

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Как говорится в сообщении Госказначейства, на расходы по обслуживанию госдолга помесячной росписью ассигнований общего фонда госбюджета на январь-ноябрь 2014 года предусмотрено 41,779 млрд грн. По состоянию на 17 ноября расходы по обслуживанию госдолга составляют 38,586 млрд грн


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Закон о повышении потолка госдолга

Закон о повышении потолка госдолга

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Американский президент подписал законодательный акт о повышении потолка долга государства до марта 2015-го, сообщает в ночь на воскресенье, 16.02.2014-го, издание Reuters.


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Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США

Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США

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Нижняя палата Конгресса США одобрила повышение потолка госдолга, что позволит властям продолжать заимствования сверх действующего лимита в $17,2 триллиона Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении лимита госдолга страны до 16 марта 2015 года. Согласовать


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