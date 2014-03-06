Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны Читать далее
Украинское правительство уполномочило главу Минфина Наталью Яресько заключать соглашения и подписывать ряд документов, которые касаются проведения операций с госдолгом. Сообщение об этом публикует издание «Сегодня». Соответствующая норма была закреплена в документе, принятом накануне Кабинетом министров. Читать далее
Все держатели украинских долгов понесут серьезные потери. Украина начинает процесс реструктуризации долга, и на самом деле реструктуризация – это более мягкое слово, обозначающее дефолт, — считает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. — Все держатели Читать далее
Министерство финансов начинает консультации о реструктуризации государственного долга. Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько. «В повестке дня в министерстве стоит уменьшение давления на государственные финансы со стороны государственного долга», — заявила она. «Мы уже завтра Читать далее
Как говорится в сообщении Госказначейства, на расходы по обслуживанию госдолга помесячной росписью ассигнований общего фонда госбюджета на январь-ноябрь 2014 года предусмотрено 41,779 млрд грн. По состоянию на 17 ноября расходы по обслуживанию госдолга составляют 38,586 млрд грн Читать далее
Американский президент подписал законодательный акт о повышении потолка долга государства до марта 2015-го, сообщает в ночь на воскресенье, 16.02.2014-го, издание Reuters. Читать далее
Нижняя палата Конгресса США одобрила повышение потолка госдолга, что позволит властям продолжать заимствования сверх действующего лимита в $17,2 триллиона Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении лимита госдолга страны до 16 марта 2015 года. Согласовать Читать далее