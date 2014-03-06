Как говорится в сообщении Госказначейства, на расходы по обслуживанию госдолга помесячной росписью ассигнований общего фонда госбюджета на январь-ноябрь 2014 года предусмотрено 41,779 млрд грн. По состоянию на 17 ноября расходы по обслуживанию госдолга составляют 38,586 млрд грн