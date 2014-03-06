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Штрафы за выращивание ГМО в Украине

Штрафы за выращивание ГМО в Украине

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Верховная Рада Украины рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты для осуществления государственного контроля на рынке зерна, а также за оборотом генетически модифицированных организмов». Данный проект имеет своей целью усовершенствовать действующее законодательство


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В Украине разрешат ГМО

В Украине разрешат ГМО

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МинАПК инициирует частичное разрешение использования генетически модифицированных семян 23 октября глава Минагрополитики Николай Присяжнюк заявил, что ведомство инициировало внесение изменений в законодательство, которые позволят производить и продавать сою из генетически модифицированных семян. «Мы инициировали вопрос частичного


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