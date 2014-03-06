Верховная Рада Украины рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты для осуществления государственного контроля на рынке зерна, а также за оборотом генетически модифицированных организмов». Данный проект имеет своей целью усовершенствовать действующее законодательство