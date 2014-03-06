Верховная Рада Украины рассмотрела проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты для осуществления государственного контроля на рынке зерна, а также за оборотом генетически модифицированных организмов». Данный проект имеет своей целью усовершенствовать действующее законодательство Читать далее
МинАПК инициирует частичное разрешение использования генетически модифицированных семян 23 октября глава Минагрополитики Николай Присяжнюк заявил, что ведомство инициировало внесение изменений в законодательство, которые позволят производить и продавать сою из генетически модифицированных семян. «Мы инициировали вопрос частичного Читать далее