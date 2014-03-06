Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной Читать далее
Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 Читать далее
Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих — включая «политический класс» Украины, считает экономист Олег Устенко. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила, Читать далее
Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный Читать далее
Министр подчеркнул, что украинские военные срочно нуждаются в дизельных двигателях, которыми оснащены большинство транспортных средств в зоне боевых действий Германия должна ускорить предоставление технической помощи Киеву в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом заявил Читать далее
Канцлер Германии Ангела Меркель предпочтет выход Великобритании из ЕС компромиссу в вопросе о свободном рынке рабочей силы внутри Евросоюза, сообщил немецкий журнал Spiegel. А.Меркель опасается, что Великобритания подходит к «точке невозврата» в отношениях с ЕС. В Читать далее
Агентство BBC News в понедельник, третьего ноября сообщило, что из бывшего нацистского концлагеря в Дахау в Германии были похищены стальные ворота с надписью «Труд делает свободным» (Arbeit macht Frei). Напомним, Дахау, который расположен недалеко от Мюнхена, Читать далее