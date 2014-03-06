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Все из: Германия

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

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Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной


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Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

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Вчера в 22:10, просмотров: 1283 Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2


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Бедность — угроза национальной безопасности Украины

Бедность — угроза национальной безопасности Украины

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Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих — включая «политический класс» Украины, считает экономист Олег Устенко. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила,


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В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

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Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный


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Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

Климкин призывает ФРГ ускорить предоставлением техпомощи Украине

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Министр подчеркнул, что украинские военные срочно нуждаются в дизельных двигателях, которыми оснащены большинство транспортных средств в зоне боевых действий Германия должна ускорить предоставление технической помощи Киеву в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Об этом заявил


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Меркель допускает выход Великобритании из ЕС

Меркель допускает выход Великобритании из ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель предпочтет выход Великобритании из ЕС компромиссу в вопросе о свободном рынке рабочей силы внутри Евросоюза, сообщил немецкий журнал Spiegel. А.Меркель опасается, что Великобритания подходит к «точке невозврата» в отношениях с ЕС. В


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В концлагере Дахау украли ворота с надписью «Труд делает свободным»

В концлагере Дахау украли ворота с надписью «Труд делает свободным»

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Агентство BBC News в понедельник, третьего ноября сообщило, что из бывшего нацистского концлагеря в Дахау в Германии были  похищены стальные ворота с надписью «Труд делает свободным» (Arbeit macht Frei). Напомним, Дахау, который расположен недалеко от Мюнхена,


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