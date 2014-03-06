Агентство BBC News в понедельник, третьего ноября сообщило, что из бывшего нацистского концлагеря в Дахау в Германии были похищены стальные ворота с надписью «Труд делает свободным» (Arbeit macht Frei). Напомним, Дахау, который расположен недалеко от Мюнхена,