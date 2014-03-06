Уголовные производства расследуются по статьям о соучастии и покушении на преступление, а также о превышении власти или служебных полномочий. Бывшему заместителю главы МВД Украины Виктору Ратушняку и экс-командующему ВВ МВД Станиславу Шуляку заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении