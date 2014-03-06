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Все из: Генпрокуратура

Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Вербицкого

Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Вербицкого

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Погибший евромайдановец Юрий Вербицкий Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Юрия Вербицкого. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина«, сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Также важным расследованием является похищения


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Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили Нигояна и Жизневского

Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили Нигояна и Жизневского

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Фото из открытых источников Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.


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"Вышки Бойко": ГПУ хочет лишить неприкосновенности нескольких нардепов

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Генеральная прокуратура готовит документы на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов по так называемому делу «вышек Бойко» Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украины». По его словам, буквально неделю


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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск

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Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со


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Бывшие глава МВД Украины и командующий ВВ объявлены в розыск в Киеве

Бывшие глава МВД Украины и командующий ВВ объявлены в розыск в Киеве

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Уголовные производства расследуются по статьям о соучастии и покушении на преступление, а также о превышении власти или служебных полномочий. Бывшему заместителю главы МВД Украины Виктору Ратушняку и экс-командующему ВВ МВД Станиславу Шуляку заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении


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Конституционный суд разрешил назначать судей пожизненно

Конституционный суд разрешил назначать судей пожизненно

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Конституционный суд одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное назначение судей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда. КС установил, что законопроект по усилению гарантий независимости судей не содержит положений, которые бы противоречили требованиям Конституции Украины. Благодаря бессрочному назначению


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У Пшонки заказали компьютерную систему за 2,5 млн гривен

У Пшонки заказали компьютерную систему за 2,5 млн гривен

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Генпрокуратура по результатам тендера заключила соглашение с ООО «Бейсик Групп» на разработку и внедрение системы дистанционного обучения и повышения квалификации стоимостью 2,47 миллиона гривен. Как отмечается, компания уже в августе будет внедрять систему, которая должна интегрироваться


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