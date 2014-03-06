Погибший евромайдановец Юрий Вербицкий Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Юрия Вербицкого. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина«, сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Также важным расследованием является похищения Читать далее
Фото из открытых источников Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Читать далее
Генеральная прокуратура готовит документы на снятие неприкосновенности с нескольких народных депутатов по так называемому делу «вышек Бойко» Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украины». По его словам, буквально неделю Читать далее
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова объявлена в розыск. О том, что Гульнара Каримова разыскивается по обвинению в нанесении ущерба государства в 200 млн$, сообщила Генпрокуратура республики. Первая информация о серьёзных проблемах Гульнары Каримовой в отношениях со Читать далее
Уголовные производства расследуются по статьям о соучастии и покушении на преступление, а также о превышении власти или служебных полномочий. Бывшему заместителю главы МВД Украины Виктору Ратушняку и экс-командующему ВВ МВД Станиславу Шуляку заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении Читать далее
Конституционный суд одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное назначение судей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда. КС установил, что законопроект по усилению гарантий независимости судей не содержит положений, которые бы противоречили требованиям Конституции Украины. Благодаря бессрочному назначению Читать далее
Генпрокуратура по результатам тендера заключила соглашение с ООО «Бейсик Групп» на разработку и внедрение системы дистанционного обучения и повышения квалификации стоимостью 2,47 миллиона гривен. Как отмечается, компания уже в августе будет внедрять систему, которая должна интегрироваться Читать далее