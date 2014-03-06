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Все из: Газпром

Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

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Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил


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Конец независимости Украины: в Госдуме объяснили суть конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

Конец независимости Украины: в Госдуме объяснили суть конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой напомнил, что в течение 25 лет Россия с помощью дешевого газа и другими ресурсами «искусственно поддерживала независимость Украины». Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» положит конец этой практике, считает депутат. «После


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«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

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Сегодня в 03:06, просмотров: 3058 Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транспортировку газа. pic.twitter.com/DeT8YupMz2 — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 марта 2018 г. По словам коммерческого директора «Нафтогаза»


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Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

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Москва, 5 марта. Отказ от российского газа может привести к развалу экономики Украины, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов. По его словам, «Газпром» занял четкую позицию и разрывает все контракты с «Нафтогазом», что


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Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

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Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России


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Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины»

Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины»

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Сегодня в 13:10, просмотров: 4752 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 5 марта, заявил, что в Кремле не считают необходимым комментировать газовый спор между российским газовым гигантом «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». «Всё-таки в настоящее время


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Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

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Сегодня, 10:44 Просмотров: … Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня» Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук.


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