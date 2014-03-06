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За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

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Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%


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МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

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Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%. При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ


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3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

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Потенциал IoT в России Потенциал российского рынка IoT до 2020 года составляет более 1 миллиарда устройств. Причем, по данным iKS-Consulting («ИКС-Консалтинг»), самая перспективная отрасль, где будет применяться Интернет вещей, — ЖКХ (380 млн устройств). Сейчас Интернет вещей


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