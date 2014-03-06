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Все из: газ

«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

«Нафтогаз» обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

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Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на


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Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

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Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил


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«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

«Нафтогаз Украины» получил официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов

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Сегодня в 03:06, просмотров: 3058 Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транспортировку газа. pic.twitter.com/DeT8YupMz2 — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 марта 2018 г. По словам коммерческого директора «Нафтогаза»


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Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

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Москва, 5 марта. Отказ от российского газа может привести к развалу экономики Украины, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов. По его словам, «Газпром» занял четкую позицию и разрывает все контракты с «Нафтогазом», что


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Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

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Сегодня, 10:44 Просмотров: … Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня» Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук.


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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране  Московский Комсомолец Full coverage Источник


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Экономия газа не навредит экономике Украины — Порошенко

Экономия газа не навредит экономике Украины — Порошенко

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил президент страны Петр Порошенко. В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью


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