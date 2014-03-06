Сегодня в 07:49, просмотров: 2031 Предыдущие руководители Украины, предпочитавшие закупать газ лишь у России, а также потреблявшее слишком много топлива население страны, виноваты в бедственном положении «Нафтогаза». Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев заявил на Читать далее
Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил Читать далее
Сегодня в 03:06, просмотров: 3058 Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транспортировку газа. pic.twitter.com/DeT8YupMz2 — ПАО «Газпром» (@Gazprom) 5 марта 2018 г. По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Читать далее
Москва, 5 марта. Отказ от российского газа может привести к развалу экономики Украины, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов. По его словам, «Газпром» занял четкую позицию и разрывает все контракты с «Нафтогазом», что Читать далее
Сегодня, 10:44 Просмотров: … Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня» Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук. Читать далее
В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране Московский Комсомолец Full coverage Источник Читать далее
КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Режим экономии газа не создает угроз ни для экономики Украины, ни для социальной сферы, заявил президент страны Петр Порошенко. В пятницу министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью Читать далее