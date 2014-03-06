ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
В воскресенье, 8 сентября, на Крещатике возле кафе «Шато» произошла потасовка между украинскими и британскими фанатами. Как сообщается, 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании и чуть не лишили их жизни. Нападающие прятали свои Читать далее
Сначала они дрались с «Беркутом», а затем — с хорватскими болельщиками Болельщики московского «Спартака» устроили серьезную потасовку в перерыве матча с киевским «Динамо» в воскресенье. Они подрались с сотрудниками украинского МВД. Нарушения порядка продолжились и после Читать далее