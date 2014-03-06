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Все из: футбол

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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В центре Киева напали на британских болельщиков: есть пострадавшие

В центре Киева напали на британских болельщиков: есть пострадавшие

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В воскресенье, 8 сентября, на Крещатике возле кафе «Шато» произошла потасовка между украинскими и британскими фанатами. Как сообщается, 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании и чуть не лишили их жизни. Нападающие прятали свои


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Фанаты «Спартака» устроили массовую драку в Киеве

Фанаты «Спартака» устроили массовую драку в Киеве

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Сначала они дрались с «Беркутом», а затем — с хорватскими болельщиками Болельщики московского «Спартака» устроили серьезную потасовку в перерыве матча с киевским «Динамо» в воскресенье. Они подрались с сотрудниками украинского МВД. Нарушения порядка продолжились и после


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