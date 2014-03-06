В воскресенье, 8 сентября, на Крещатике возле кафе «Шато» произошла потасовка между украинскими и британскими фанатами. Как сообщается, 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании и чуть не лишили их жизни. Нападающие прятали свои