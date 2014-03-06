На восточном участке государственной украино-российской границы Федеральная служба безопасности РФ проводит инженерное обустройство Об этом сказал начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Бидыло, передает «ДС» со ссылкой на Depo.Харків. «В течение прошлого 2017 отмечается усиление охраны Читать далее
Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских Читать далее
Служба безопасности Украины прекратила контакты с Федеральной службой безопасности России и расторгла все соглашения, заявляет глава СБУ Валентин Наливайченко. «Сейчас прекращены все контакты с агрессором, более того, двусторонние договоренности и соглашения расторгнуты», — сказал В.Наливайченко в Читать далее
В ФСБ России заявили о вскрытии схемы контрабандных поставок оружия из стран Евросоюза на Северный Кавказ. Сейчас по этому факту задержаны несколько лиц, среди которых граждане РФ и Украины. «ФСБ вскрыты факты контрабандных поставок средств поражения Читать далее