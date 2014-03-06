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Все из: Франк-Вальтер Штайнмайер

В Берлине высказались против долгосрочной изоляции России

В Берлине высказались против долгосрочной изоляции России

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Берлин выступает против долгосрочной изоляции России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Handelsblatt. «Я бы не делал ставку на то, что Европа надолго отвернется от Москвы.


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Штайнмайер: Конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет

Штайнмайер: Конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет

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Дипломат уверен: вопрос о вступлении Киева в НАТО не имеет смысла Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет. — Я всегда говорю: спровоцировать конфликт можно за


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Штайнмайер заверил, что конфликт на Донбассе скоро разрешится

Штайнмайер заверил, что конфликт на Донбассе скоро разрешится

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Вопрос о разведении конфликтующих сторон на Донбассе близок к разрешению. Об этом он заявил глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Первостепенное значение имеет разъединение сторон, и мы можем


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