Берлин выступает против долгосрочной изоляции России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Handelsblatt. «Я бы не делал ставку на то, что Европа надолго отвернется от Москвы. Читать далее
Дипломат уверен: вопрос о вступлении Киева в НАТО не имеет смысла Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что конфликт на Украине может продлиться больше десяти лет. — Я всегда говорю: спровоцировать конфликт можно за Читать далее
Вопрос о разведении конфликтующих сторон на Донбассе близок к разрешению. Об этом он заявил глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. «Первостепенное значение имеет разъединение сторон, и мы можем Читать далее