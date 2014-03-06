В ближайшие месяцы рынок будет лихорадить: вверх-вниз под действием разнонаправленных сил. Американские фондовые индексы обвалились второй раз за неделю Forbes Украина Итак, в четверг второй раз за неделю американские фондовые индексы обвалились больше, чем на 4%. Читать далее
Фондовый рынок пережил самую масштабную реформу инфраструктуры с момента ее создания в 1990-е годы. Государство монополизировало учет ценных бумаг и расчет операций по ним, передав Национальному банку контроль над ключевыми игроками. Год понадобился чиновникам для построения Читать далее