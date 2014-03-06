Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС». «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня