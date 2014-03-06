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Все из: фискальная служба

Фискалы оштрафовали Коболева на 8 миллиардов гривень

Фискалы оштрафовали Коболева на 8 миллиардов гривень

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Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС». «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня


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Почти 100 тыс предпринимателей обяжут поставить кассовые аппараты

Почти 100 тыс предпринимателей обяжут поставить кассовые аппараты

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Использование кассовых аппаратов сократит количество контрафактного товара, считают в Фискальной службе С 1 июля 2015 года 96,7 тыс. физических лиц — предпринимателей, которые работают по правилам третьей группы плательщиков единого налога, должны в соответствии с изменениями


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