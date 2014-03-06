Фото из открытых источников Что в Украине с «тенью»? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой). Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее