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Все из: финансы

Теневая экономика: Зло или источник выживания населения?

Теневая экономика: Зло или источник выживания населения?

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Фото из открытых источников Что в Украине с «тенью»? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой).


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


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Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

Алексей Муратов: «Мир избавляется от монетарного средневековья»

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5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о


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Экономические новости Украины и мира.
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