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Все из: Финансовая помощь

Еврокомиссия выделит Украине 24 млн евро на решение гуманитарной ситуации на Востоке

Еврокомиссия выделит Украине 24 млн евро на решение гуманитарной ситуации на Востоке

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Из открытых источников Европейская комиссия объявила о предоставлении 24 млн евро гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших от конфликта людей на востоке Украины. Соответствующее решение приняла комиссия в среду, 28 февраля. «Четыре года конфликта наложили огромную


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Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока


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Финансовая помощь Украине от союзников

Финансовая помощь Украине от союзников

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В связи со сложившейся нестабильной экономической и финансовой ситуацией на Украине, страны-союзники предоставляют ей значительную экономическую помощь. В ближайшее время власти Японии передадут Украине около 300 тысяч долларов в виде финансовой гуманитарной помощи.


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