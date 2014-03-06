Из открытых источников Европейская комиссия объявила о предоставлении 24 млн евро гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших от конфликта людей на востоке Украины. Соответствующее решение приняла комиссия в среду, 28 февраля. «Четыре года конфликта наложили огромную Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока Читать далее
В связи со сложившейся нестабильной экономической и финансовой ситуацией на Украине, страны-союзники предоставляют ей значительную экономическую помощь. В ближайшее время власти Японии передадут Украине около 300 тысяч долларов в виде финансовой гуманитарной помощи. Читать далее