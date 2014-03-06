Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока