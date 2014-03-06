Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило законопроект «О внесении изменений в ЗУ «О политических партиях в Украине», в котором предлагает ограничить осуществление взносов на поддержку политических партий, сообщает пресс-служба НАПК. По словам председателя НАПК Натальи Читать далее
Присоединиться к реализации проекта «Стена», а также принять участие в восстановлении Донбасса предложил министр финансов Украины Александр Шлапак Всемирному банку. Соответствующую инициативу Шлапак озвучил в ходе встречи с Лорой Так, занимющей пост вице-президента Всемирного банка по Читать далее
Украинский парламент ввел новый налог – военный сбор в размере 1,5 процента, который будет взыматься с заработной платы, вознаграждений и прочих выплат работающих граждан. Сообщение об этом публикует портал «Лента.ру». Читать далее
В рамках реализации проекта «Первый заем на политику развития» Всемирный банк предоставил Украине ссуду в размере 750 млн. долларов. Сообщение об этом было опубликовано пресс-службой Минфина Украины. Читать далее
Правительство Российской Федерации одобрило выделение Севастополю и всему крымскому полуострову бюджетных дотаций свыше 13 млрд. рублей в нынешнем году. Эти данные сообщаются в пресс-релизе кабинета министров. Из всей этой суммы 10,7 млрд. получит крымский полуостров, а Читать далее
Финансирование армии осуществляется в ранее запланированном объеме, за исключением подразделений в Крыму, которым Кабинет министров выделил дополнительные средства. Правительство Украины намерено предложить Верховной Раде план по сокращению государственных расходов, которым, в частности, будет предусмотрено уменьшение финансирования милиции, прокуратуры и Читать далее
Китайская корпорация Yinren Group станет владельцем Antwerp Diamond Bank (ADB), занимающего вторую строчку в мировом рейтинге алмазных банков. Сообщение о сделке появилось на официальном сайте бельгийской финансовой группы KBC, в состав которой входит ADB. Читать далее