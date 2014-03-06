Правительство Российской Федерации одобрило выделение Севастополю и всему крымскому полуострову бюджетных дотаций свыше 13 млрд. рублей в нынешнем году. Эти данные сообщаются в пресс-релизе кабинета министров. Из всей этой суммы 10,7 млрд. получит крымский полуостров, а