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Все из: Facebook

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране

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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране  Московский Комсомолец Full coverage Источник


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«Яндекс» продал все свои акции Facebook за $8,1 млн

«Яндекс» продал все свои акции Facebook за $8,1 млн

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Компания «Яндекс» сообщила о том, что в данный момент она не является держателем акций Facebook Inc. «Яндекс» избавился от 142 479 акций самой популярной социальной сети в мире. В 2013 году было продано 93 971 акций


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Усманов продал акции Apple и Facebook ради инвестиций в Китай

Усманов продал акции Apple и Facebook ради инвестиций в Китай

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Алишер Усманов, который является самым богатым человеком России, продал акции корпораций Facebook и Apple и вырученные средства инвестировал в китайские компании, которые занимаются созданием новых технологий. Как отметил Иван Стрешинский, который является главой компании USM Advisors


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Основатель Facebook Цукерберг пожаловался Обаме на АНБ

Основатель Facebook Цукерберг пожаловался Обаме на АНБ

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Марк Цукерберг выразил свои опасения по поводу будущего интернета в связи с программами слежки американских спецслужб. Основатель Facebook Марк Цукерберг обеспокоен влиянием, которое американские спецслужбы оказывают на интернет-среду.  «Интернет работает, потому что большинство компаний и людей


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Власти Турции могут закрыть доступ к Youtube и Facebook

Власти Турции могут закрыть доступ к Youtube и Facebook

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Правительство Турции после выборов в местные органы власти 30 марта может заняться вопросом о закрытии доступа к видеохостингу Youtube и социальной сети Facebook. Об этом заявил премьер-министр республики Тайип Эрдоган в телеинтервью каналу АТВ, вышедшем минувшей


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Facebook и снижение доли Цукерберга

Facebook и снижение доли Цукерберга

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Доля М. Цукерберга в соцсети под названием «Facebook» уменьшилась с 29,3 % до 19,6 %. Эти данные сообщаются в материалах компании на сайте SEC — специальной комиссии из Соединенных Штатов. Количество акций, владельцем коих является Цукерберг,


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Google будет продавать рекламу на Facebook

Google будет продавать рекламу на Facebook

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В прошлую пятницу стало известно, что теперь сервис DoubleClick корпорации Google, позволяющий размещать рекламу на различных партнерских сайтах, будет также иметь доступ к рекламным возможностям Facebook. Раньше клиентам сервиса DoubleClick, приобретенного в 2007 г. корпорацией Google


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