В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране Московский Комсомолец Full coverage Источник
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В Минэнерго Украины рассказали о газовой ситуации в стране Московский Комсомолец Full coverage Источник
Компания «Яндекс» сообщила о том, что в данный момент она не является держателем акций Facebook Inc. «Яндекс» избавился от 142 479 акций самой популярной социальной сети в мире. В 2013 году было продано 93 971 акций
Алишер Усманов, который является самым богатым человеком России, продал акции корпораций Facebook и Apple и вырученные средства инвестировал в китайские компании, которые занимаются созданием новых технологий. Как отметил Иван Стрешинский, который является главой компании USM Advisors
Марк Цукерберг выразил свои опасения по поводу будущего интернета в связи с программами слежки американских спецслужб. Основатель Facebook Марк Цукерберг обеспокоен влиянием, которое американские спецслужбы оказывают на интернет-среду. «Интернет работает, потому что большинство компаний и людей
Правительство Турции после выборов в местные органы власти 30 марта может заняться вопросом о закрытии доступа к видеохостингу Youtube и социальной сети Facebook. Об этом заявил премьер-министр республики Тайип Эрдоган в телеинтервью каналу АТВ, вышедшем минувшей
Доля М. Цукерберга в соцсети под названием «Facebook» уменьшилась с 29,3 % до 19,6 %. Эти данные сообщаются в материалах компании на сайте SEC — специальной комиссии из Соединенных Штатов. Количество акций, владельцем коих является Цукерберг,
В прошлую пятницу стало известно, что теперь сервис DoubleClick корпорации Google, позволяющий размещать рекламу на различных партнерских сайтах, будет также иметь доступ к рекламным возможностям Facebook. Раньше клиентам сервиса DoubleClick, приобретенного в 2007 г. корпорацией Google