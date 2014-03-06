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Все из: Евросоюз

Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Фредерикой Могерини

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Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча


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Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

Евросоюз может снять санкции с Лукаш и Клюева, – журналист

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Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена


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"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

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Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических


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Число граждан Грузии ищущих убежище в ЕС увеличилось на 35%

Число граждан Грузии ищущих убежище в ЕС увеличилось на 35%

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Министр иностранных дел Грузии, заместитель премьер-министра Михеил Джанелидзе заявил, что в данный момент либерализация визового режима Грузии с ЕС находится вне опасности. Министр призвал граждан Грузии в любом случае соблюдать осторожность, используя эту возможность, сообщает Alig.ge.


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Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

Комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры ЕС против Польши

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Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушения европейских принципов в местной судебной реформе. Как передает корреспондент ТАСС, за это предложение проголосовали 33 депутата при


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В Евросоюзе сообщили о готовности оперативно отреагировать на санкции США

В Евросоюзе сообщили о готовности оперативно отреагировать на санкции США

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет затронут ограничениями со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости». «Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для


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Консультации между ЕС, Украиной и РФ по ЗСТ состоятся в конце июня

Консультации между ЕС, Украиной и РФ по ЗСТ состоятся в конце июня

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На встрече рассматривались проблемы таможенного и технического регулирования, а также фитосанитарного и ветеринарного контроля Следующий раунд технических консультаций РФ, Украины и ЕС по вопросам введения в действие соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной пройдет


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Экономические новости Украины и мира.
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