Петр Порошенко и Фредерика Могерини Официальное интернет-представительство Президента Украины В понедельник, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии, представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Фредерикой Могерини. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Встреча Читать далее
Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Читать далее
Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических Читать далее
Министр иностранных дел Грузии, заместитель премьер-министра Михеил Джанелидзе заявил, что в данный момент либерализация визового режима Грузии с ЕС находится вне опасности. Министр призвал граждан Грузии в любом случае соблюдать осторожность, используя эту возможность, сообщает Alig.ge. Читать далее
Комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним делам и юстиции поддержал решение Еврокомиссии запустить санкционную процедуру против Польши за нарушения европейских принципов в местной судебной реформе. Как передает корреспондент ТАСС, за это предложение проголосовали 33 депутата при Читать далее
Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет затронут ограничениями со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости». «Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для Читать далее
На встрече рассматривались проблемы таможенного и технического регулирования, а также фитосанитарного и ветеринарного контроля Следующий раунд технических консультаций РФ, Украины и ЕС по вопросам введения в действие соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Украиной пройдет Читать далее