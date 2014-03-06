Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет затронут ограничениями со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости». «Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для