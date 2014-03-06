© РИА Новости, Алексей Витвицкий| Перейти в фотобанк БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо защищать конкурентоспособность своих компаний и сформировать видение будущего для своей промышленности, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на конференции в Брюсселе. Читать далее
Большинство туристов, путешествующих по странам Европы, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег. Вошло в привычку пользование платежными картами Visa и Mastercard. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в банкомате. Тем Читать далее
Премьер-министр Арсений Яценюк распорядился к 2016-му году завершить строительство и начать использовать газопровод с Польшей. О данном указании сообщили работники пресс-службы правительства. Читать далее
Агропромышленный комплекс «Мироновский хлебопродукт», который является наиболее крупным производителем куриного мяса в Украине, решил вывести расширить на европейском рынке канал сбыта такого деликатесного продукта собственного изготовления, как фуа-гра. Читать далее
Финансовую помощь для Украины готова увеличить Европа. Но для того, чтобы это случилось как можно скорее, Киеву следует выполнить некоторые условия и договоренности — об этом сообщил Жозе Мануэль Баррозу, который является главой Европейской комиссии. Хотелось Читать далее
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении, Читать далее
На днях Минфин Украины заявил, что прямой иностранный инвестиционный поток в экономический сектор страны из государств ЕС не только не увеличился, но и показал отчетливый негативный рост. Читать далее