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Все из: Европа

Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний

Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний

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© РИА Новости, Алексей Витвицкий| Перейти в фотобанк   БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо защищать конкурентоспособность своих компаний и сформировать видение будущего для своей промышленности, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на конференции в Брюсселе.


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Штрафы и ограничения на ввоз налички в ЕС

Штрафы и ограничения на ввоз налички в ЕС

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Большинство туристов, путешествующих по странам Европы, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег. Вошло в привычку пользование платежными картами Visa и Mastercard. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в банкомате. Тем


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Украина планирует получать газ только из Европы

Украина планирует получать газ только из Европы

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Премьер-министр Арсений Яценюк распорядился к 2016-му году завершить строительство и начать использовать газопровод с Польшей. О данном указании сообщили работники пресс-службы правительства.


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Украина хочет поставлять в Европу фуа-гра

Украина хочет поставлять в Европу фуа-гра

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Агропромышленный комплекс «Мироновский хлебопродукт», который является наиболее крупным производителем куриного мяса в Украине, решил вывести расширить на европейском рынке канал сбыта такого деликатесного продукта собственного изготовления, как фуа-гра.


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Европа готова увеличить финпомощь

Европа готова увеличить финпомощь

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Финансовую помощь для Украины готова увеличить Европа. Но для того, чтобы это случилось как можно скорее, Киеву следует выполнить некоторые условия и договоренности — об этом сообщил Жозе Мануэль Баррозу, который является главой Европейской комиссии. Хотелось


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Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Украине

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о развитии ситуации в Украине, сообщает в четверг, 2 октября, пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении,


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Европа выводит деньги из Украины

Европа выводит деньги из Украины

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На днях Минфин Украины заявил, что прямой иностранный инвестиционный поток в экономический сектор страны из государств ЕС не только не увеличился, но и показал отчетливый негативный рост.


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Экономические новости Украины и мира.
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