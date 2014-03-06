В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Соответствующее решение объявили по итогам Читать далее
Из открытых источников Европейская комиссия объявила о предоставлении 24 млн евро гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей пострадавших от конфликта людей на востоке Украины. Соответствующее решение приняла комиссия в среду, 28 февраля. «Четыре года конфликта наложили огромную Читать далее
Еврокомиссар по энергетике Г. Эттингер призвал украинскую державу расплатиться с долгами за газ, который был реализован РФ. Следует отметить, что средства могут быть выделены на это из траншей ЕС и МВФ. Об этом чиновник из Европы Читать далее