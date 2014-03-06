Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты «тихой гавани» в связи с сообщением об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона. Пара доллар/иена торгуется на уровне 105,63 иены
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Иена дорожает в среду относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты «тихой гавани» в связи с сообщением об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона. Пара доллар/иена торгуется на уровне 105,63 иены
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