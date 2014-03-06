По оценкам «Альпари», в среднесрочной перспективе евро является более привлекательной валютой, чем доллар, так как внутренний европейский негатив уже отыгран, а европейская экономика пока на подъеме, которому не помешала нулевая процентная ставка. По самой востребованной в