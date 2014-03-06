Президент США Барак Обама прибыл в Эстонию с официальным визитом. Об этом сообщает эстонский телеканал EER. В Эстонии Обама проведет один день. Ожидается, что он встретится с президентом страны Тоомасом Хендриком, после чего проведет встречи с эстонским премьер-министром