10:0024.02.2018 (обновлено: 13:23 24.02.2018) 3084383 Все, больше никаких «Стальных кулаков», «Медных лбов» и «Чугунных…» э-э-э… «спин». Жители Прибалтики уже достаточно запуганы учениями с грозными названиями. Теперь в ход пошли милые зверюшки. Для начала ежики. Потом, наверное, Читать далее
Министр обороны Эстонии Юри Луйк Министр обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Европейская правда». «Я действительно верю, что Украина будет членом Читать далее
В феврале 2018 года основатель и глава компании B.EST Solutions и сопредседатель Глобального альянса национальных мобильных идентитетов (GANMI) г-жа Яна Кримпе была включена в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии One World Identity Читать далее
В воскресенье, 8 ноября начались масштабные учения войск НАТО в Эстонии. Об этом стало известно благодаря пресс-службе штаба обороны страны. Очередная фаза сил НАТО началась сразу в нескольких странах альянса. Согласно легенде в страну вторгается некое Читать далее
Президент США Барак Обама прибыл в Эстонию с официальным визитом. Об этом сообщает эстонский телеканал EER. В Эстонии Обама проведет один день. Ожидается, что он встретится с президентом страны Тоомасом Хендриком, после чего проведет встречи с эстонским премьер-министром Читать далее