В Европейском Союзе хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела бы полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Об этом в интервью УНИАН заявила Читать далее
Сергей Клюев и Елена Лукаш Послы ЕС сегодня, 28 февраля, исключили из санкционного списка экс-главу Минюста Украины Елену Лукаш и депутата Сергея Клюева. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Читать далее
Открытый источник Европейский Союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом в своем Twitter написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Читать далее
Из открытых источников Очень часто, когда описывают бизнес в Турции, хвалят именно ее малый и средний бизнес. Действительно, в Турции около 96% всех предприятий составляет малый и средний бизнес. При этом доля малого и среднего бизнеса Читать далее
Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую Читать далее
Мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе Всемирного экономического форума в Давосе. Как заявил Мухин на пресс-конференции в МИА «Россия Читать далее
Большинство туристов, путешествующих по странам Европы, давно уже не возят с собой больших сумм наличных денег. Вошло в привычку пользование платежными картами Visa и Mastercard. Наличные же, при необходимости, можно без проблем снять в банкомате. Тем Читать далее