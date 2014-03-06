На Днепропетровщине планируется строительство еще 7 солнечных электростанции, вдобавок к уже работающим на территории области Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. «По строительству целого ряда солнечных электростанций в Днепропетровской области Читать далее
Украина в І квартале 2017 года произвела 42,909 млрд кВт-час. электроэнергии, что на 614,1 млн кВт-час. или на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом тепловая генерация сократила производство на 8%. Об Читать далее
Южно-Украинская АЭС отключит на плановый ремонт энергоблок №3. Как сообщает пресс-служба станции, ремонт на реакторе будет проходить на протяжении 119 дней. Отметим, что на сегодняшний день в Украине не работают энергоблок №1 на Запорожской АЭС и Читать далее
Правительство предоставит преференции тем, кто будет переходить с дорогого российского газа на другие виды топлива. В частности, новый ночной тариф на электроаккумулирующий котел будет составлять 30 коп., что в 4 раза меньше, чем сейчас. Дневной тариф Читать далее