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Все из: Эксперты

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Голодец усомнилась в пенсионной реформе

Голодец усомнилась в пенсионной реформе

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Увеличение пенсионного возраста в РФ не даст значительного эффекта. Такое мнение у Ольги Голодец, которая является вице-премьером российского правительства. Об этом Голодец рассказала «Коммерсанту». Ольга считает, что эффективнее будет, если люди смогут сами определять свой пенсионный


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Эксперты: регионы сильно закредитованы

Эксперты: регионы сильно закредитованы

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Согласно публикациям в СМИ многие регионы России находятся сейчас в весьма шатком положении с точки зрения долговой нагрузки. А некоторым областям откровенно грозит банкротство, если их руководители не изменят финансовую политику.


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Обесценивание национальной валюты в Украине

Обесценивание национальной валюты в Украине

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Сейчас экономическая ситуация в Украине очень сложная. В первую очередь это связано со стремительным обесцениванием национальной валюты и с уменьшением инвестиций в экономику страны с боку иностранных инвесторов. Стоит заметить, что за 2013 год количество инвестицией


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Прибыль Яндекса выросла в 2013 году

Прибыль Яндекса выросла в 2013 году

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На днях компания Яндекс опубликовала свой финансовый отчет за 2013 год. Таким образом, прибыль организации значительно выросла и составила 13,5 миллиардов рублей. В процентном эквиваленте рост прибыли составил 64%. Выручка компании за прошлый год составила практически


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Половина российских компаний страдает от взяток

Половина российских компаний страдает от взяток

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Не слишком хорошо развитый российский бизнес на пути своего становления сталкивается с коррупцией и присвоением активов, что ещё больше губит его. Проблема ещё и в том, что законодательство, которое на данный момент действует в стране, не


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Экономика России: итоги, советы

Экономика России: итоги, советы

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К концу 2013 года ведущие российские экономисты подвели его итоги. В целом специалисты отметили слабую конкурентоспособность страны и посомневались в возможности роста экономики в ближайшие несколько лет. Руслан Гринберг, директор Института экономики при РАН, отметил, что


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