Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете Читать далее
Увеличение пенсионного возраста в РФ не даст значительного эффекта. Такое мнение у Ольги Голодец, которая является вице-премьером российского правительства. Об этом Голодец рассказала «Коммерсанту». Ольга считает, что эффективнее будет, если люди смогут сами определять свой пенсионный Читать далее
Согласно публикациям в СМИ многие регионы России находятся сейчас в весьма шатком положении с точки зрения долговой нагрузки. А некоторым областям откровенно грозит банкротство, если их руководители не изменят финансовую политику. Читать далее
Сейчас экономическая ситуация в Украине очень сложная. В первую очередь это связано со стремительным обесцениванием национальной валюты и с уменьшением инвестиций в экономику страны с боку иностранных инвесторов. Стоит заметить, что за 2013 год количество инвестицией Читать далее
На днях компания Яндекс опубликовала свой финансовый отчет за 2013 год. Таким образом, прибыль организации значительно выросла и составила 13,5 миллиардов рублей. В процентном эквиваленте рост прибыли составил 64%. Выручка компании за прошлый год составила практически Читать далее
Не слишком хорошо развитый российский бизнес на пути своего становления сталкивается с коррупцией и присвоением активов, что ещё больше губит его. Проблема ещё и в том, что законодательство, которое на данный момент действует в стране, не Читать далее
К концу 2013 года ведущие российские экономисты подвели его итоги. В целом специалисты отметили слабую конкурентоспособность страны и посомневались в возможности роста экономики в ближайшие несколько лет. Руслан Гринберг, директор Института экономики при РАН, отметил, что Читать далее