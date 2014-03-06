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Все из: экономики

Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

Путин снова поручил ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых

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Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он.


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Политические ошибки могут нивелировать скромное восстановление мировой экономики

Политические ошибки могут нивелировать скромное восстановление мировой экономики

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В последние два года мировая экономика растет, но весьма неравномерно – периоды быстрого роста сменяют периоды стагнации. В течение этого периода глобальные и американские фондовые рынки несколько раз падали примерно на 10%, а накануне индекс Dow


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Новый мировой кризис больнее всего ударит по украинцам

Новый мировой кризис больнее всего ударит по украинцам

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МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,9% в ближайшие два года. Наша же страна не может пока дотянуть до среднемировых показателей. У нас для вас две новости. Мировая экономика полностью оправилась от шока,


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Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

Рост экономики Украины без реформ невозможен, — Всемирный банк

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Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что


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Новости в сфере экономики Украины

Новости в сфере экономики Украины

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Налоговый кодекс Украины потерпел некоторые изменения, благодаря которым упрощается регистрация тем, кто платит налоги. Так, Верховная Рада решила создать режим, так называемого молчаливого согласия, согласно которому становление на учет налогоплательщиков соответствующими органами упрощается.


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Ритейлер «АТБ» понес 1 миллиард гривен убытков

Ритейлер «АТБ» понес 1 миллиард гривен убытков

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Днепропетровская компания «АТБ-маркет», владеющая сетью продуктовых магазинов «АТБ», которая охватывает всю Украину, обнародовала данные о потерях, связанных с конфликтом на территории Донецкой и Луганской областей. По данным компании, сумма убытков, которые понесли магазины и распределительные центры


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Россия готовится к эмбарго для Украины

Россия готовится к эмбарго для Украины

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Накануне очередной встречи представителей Европейского Союза, Украины и России относительно имплементации соглашения об ассоциации Киева с Европейским Союзом, Роспотребнадзор ввел очередные ограничения в отношении продовольственных товаров из Украины. В августе никаких изменений по отношению к поставкам


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Экономические новости Украины и мира.
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