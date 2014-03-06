Андрей Гордеев / Ведомости Экономика России должна расти быстрее мировой, поручил в очередной раз президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. К середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, заявил он. Читать далее
В последние два года мировая экономика растет, но весьма неравномерно – периоды быстрого роста сменяют периоды стагнации. В течение этого периода глобальные и американские фондовые рынки несколько раз падали примерно на 10%, а накануне индекс Dow Читать далее
МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,9% в ближайшие два года. Наша же страна не может пока дотянуть до среднемировых показателей.
У нас для вас две новости. Мировая экономика полностью оправилась от шока, Читать далее
Во Всемирном банке уверены, что экономика Украины может ускорить рост на 4% в год в случае, если власти продолжат реформы в самых важных направлениях. Об этом в комментарии Радио Свобода заявила директор банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. По ее словам, в банке не исключают, что Читать далее
Налоговый кодекс Украины потерпел некоторые изменения, благодаря которым упрощается регистрация тем, кто платит налоги. Так, Верховная Рада решила создать режим, так называемого молчаливого согласия, согласно которому становление на учет налогоплательщиков соответствующими органами упрощается. Читать далее
Днепропетровская компания «АТБ-маркет», владеющая сетью продуктовых магазинов «АТБ», которая охватывает всю Украину, обнародовала данные о потерях, связанных с конфликтом на территории Донецкой и Луганской областей. По данным компании, сумма убытков, которые понесли магазины и распределительные центры Читать далее
Накануне очередной встречи представителей Европейского Союза, Украины и России относительно имплементации соглашения об ассоциации Киева с Европейским Союзом, Роспотребнадзор ввел очередные ограничения в отношении продовольственных товаров из Украины. В августе никаких изменений по отношению к поставкам Читать далее