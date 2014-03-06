Как сообщает ИТАР-ТАСС, главой государства Владимиром Путиным официально было признано, что энергоносители страны (газ, нефть, лес) уже израсходовали себя как источники финансового подъема. Это ярко показывает сегодняшняя ситуация со снижением спроса на газ, снижения цен на