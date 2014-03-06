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Все из: экономический рост

ВТО ожидает роста электронной торговли

ВТО ожидает роста электронной торговли

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Учитывая модернизацию технологий в нынешнюю эпоху торговли, роль правительства в создании мягких инфраструктур теперь явно необходима, согласно главе ВТО. Он заявил во вторник, что рост электронной коммерции в ближайшие периоды будет развиваться гораздо быстрее. По словам


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Два триллиона долларов к мировому ВВП

Два триллиона долларов к мировому ВВП

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Государства-участники «Большой двадцатки» (сокращенно G20) хотят реализовывать меры, которые ускорят прирост мирового ВВП на 5 процентных пунктов (2 трлн дол.) свыше ожидаемых результатов в ближайшие 5 лет. Данная новость размещена коммюнике, который был опубликован по итогам


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Новые источники для экономического роста РФ

Новые источники для экономического роста РФ

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Как сообщает ИТАР-ТАСС, главой государства Владимиром Путиным официально было признано, что энергоносители страны (газ, нефть, лес) уже израсходовали себя как источники финансового подъема. Это ярко показывает сегодняшняя ситуация со снижением спроса на газ, снижения цен на


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