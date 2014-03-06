Гройсман заявил, что правительству не удалось изменить качество жизни украинцев Правительству удалось изменить четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни украинцев. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон о приватизации, Читать далее
Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 составил 1,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Это меньше, чем 2,1% роста в третьем квартале-2017 к аналогичному показателю предыдущего года. Об этом свидетельствует Читать далее
Недавно международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой прогноз по поводу задолженности Украины и перспектив ее развития. Агентство повысило кредитный рейтинг нашей страны на один уровень, изменив его со стабильного к позитивному. Что это значит для нашей Читать далее
Киев, 12 февраля — АиФ-Украина. Украинская экономика выходит из кризиса, чему есть несколько доказательств – детенизация экономики, рост производства, расширение внутреннего и внешнего спроса, умеренный инфляционный процесс и улучшение ожиданий населения. Такую информацию сообщает пресс-служба Министерства Читать далее
Фото: Getty Images МВФ назвал размер теневого сектора в структуре экономики Украины С 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель непрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%. Уже в Читать далее
Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Читать далее
Для преодоления экономического кризиса эксперты предложили ряд путей будущей формирующейся Раде. Прошедшие в украинский парламент депутаты в данный момент проводят согласование разработанного президентом плана реформ до 2020 года, в том числе налоговую реформу и соглашения о Читать далее