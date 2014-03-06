Недавно международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало свой прогноз по поводу задолженности Украины и перспектив ее развития. Агентство повысило кредитный рейтинг нашей страны на один уровень, изменив его со стабильного к позитивному. Что это значит для нашей