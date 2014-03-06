Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области. Читать далее
В то же время отмечается, что Украина успешно реализует реформы, на которых настаивал фонд. Дальнейшее выполнение программы кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда возможно при условии достижения компромисса между Украиной и частными кредиторами в Читать далее
Предварительное соглашение будет подписано в ближайшие месяцы, а средства выделят до конца года Европейский банк реконструкции и развития на данный момент находится в активной стадии переговоров по вхождению в капитал двух украинских банков — ОТП Банка Читать далее
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Нафтогазу Украины» до $200 млн для модернизации газопровода «Уренгой- Помары-Ужгород». Об этом говорится в сообщении банка. «Проект заключается в замене четырех секций газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», которые нуждаются в ремонте, а также Читать далее
Украина смогла накопить природный газ в объемах, достаточных для того, чтобы пережить предстоящую зиму. Такое мнение выразил сегодня президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти. «У Украины, мне кажется, имеется достаточно запасов газа для Читать далее
Принятие новых решений относительно реализации новых проектов с Россией было заморожено руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). С таким заявлением выступил первый вице премьер России Игорь Шувалов, сообщает РИА «Новости». Читать далее
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения 150 млн евро для поддержки существующих корпоративных клиентов банка в период экономической и политической нестабильности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. Как поясняют в пресс-службе, получателями этих средств Читать далее