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Все из: ЕБРР

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

Порошенко: ЕБРР выделил Украине миллиарды на солнечные электростанции

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Сегодня в 19:17, просмотров: 877 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций. По его словам, проект должен быть реализован в Винницкой области.


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МВФ будет кредитовать экономику Украины только после реструктуризации госдолга

МВФ будет кредитовать экономику Украины только после реструктуризации госдолга

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В то же время отмечается, что Украина успешно реализует реформы, на которых настаивал фонд. Дальнейшее выполнение программы кредитования экономики Украины со стороны Международного валютного фонда возможно при условии достижения компромисса между Украиной и частными кредиторами в


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ЕБРР станет совладельцем двух украинских банков, входящих в группу крупнейших

ЕБРР станет совладельцем двух украинских банков, входящих в группу крупнейших

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Предварительное соглашение будет подписано в ближайшие месяцы, а средства выделят до конца года Европейский банк реконструкции и развития на данный момент находится в активной стадии переговоров по вхождению в капитал двух украинских банков — ОТП Банка


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ЕБРР выделит «Нафтогазу» до $200 млн на ремонт газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»

ЕБРР выделит «Нафтогазу» до $200 млн на ремонт газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит «Нафтогазу Украины» до $200 млн для модернизации газопровода «Уренгой- Помары-Ужгород». Об этом говорится в сообщении банка. «Проект заключается в замене четырех секций газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», которые нуждаются в ремонте, а также


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Глава ЕБРР: Украине хватит накопленных запасов газа, чтобы пережить зиму

Глава ЕБРР: Украине хватит накопленных запасов газа, чтобы пережить зиму

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Украина смогла накопить природный газ в объемах, достаточных для того, чтобы пережить предстоящую зиму. Такое мнение выразил сегодня президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти. «У Украины, мне кажется, имеется достаточно запасов газа для


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ЕБРР заморозил новые проекты в России

ЕБРР заморозил новые проекты в России

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Принятие новых решений относительно реализации новых проектов с Россией было заморожено руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). С таким заявлением выступил первый вице премьер России Игорь Шувалов, сообщает РИА «Новости».


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ЕБРР намерен выделить 150 млн евро для поддержки своих клиентов в период кризиса в Украине

ЕБРР намерен выделить 150 млн евро для поддержки своих клиентов в период кризиса в Украине

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения 150 млн евро для поддержки существующих корпоративных клиентов банка в период экономической и политической нестабильности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР. Как поясняют в пресс-службе, получателями этих средств


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